Samsunspor, kanat oyuncusu Arbnor Muja'yı renklerine kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja'yı transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja'yı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Royal Antwerp FC ekibinde forma giyen sağ kanat mevkisinde oynayan Arbnor Muja ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Arnavutluk Milli Takım'da forma giyen 25 yaşındaki Muja ile, 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.
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