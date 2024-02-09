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        Havza'da umre için kutsal topraklara gidecekler yolcu edildi

        Samsun'un Havza ilçesinde, umre için kutsal topraklara giden kafile için Kevser Camisi'de program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:02
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        Havza'da umre için kutsal topraklara gidecekler yolcu edildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde, umre için kutsal topraklara giden kafile için Kevser Camisi'de program düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 15 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 32 kişi için yatsı namazı sonrası Kevser Camisi'nde program gerçekleştirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

        Alıcı, "Yolculuğunuz hayırlı olsun. Mevla'm niyetlerinizi kabul eylesin." dedi.

        Duaların ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.

        Programa MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ile umreye gidecekler ve yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri

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