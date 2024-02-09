Havza'da umre için kutsal topraklara gidecekler yolcu edildi

Programa MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yakup Akekin ile umreye gidecekler ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 15 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 32 kişi için yatsı namazı sonrası Kevser Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde, umre için kutsal topraklara giden kafile için Kevser Camisi'de program düzenlendi.

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