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        Samsun Emniyetinden vatandaşlara bilgilendirme çalışması

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Atakum, İlkadım ve Canik'te vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:01
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        Samsun Emniyetinden vatandaşlara bilgilendirme çalışması
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Atakum, İlkadım ve Canik'te vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık, KADES gibi konularda bilgi verildi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki önemi aktarıldı.

        Toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında halk eğitimi merkezleri ve okullar ziyaret edildi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde ekiplerce 1241 broşür dağıtılarak 654 vatandaş bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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