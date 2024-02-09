Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Kirazlıkçay Mahallesi'nde U.K'nin (23) evinde arama yapıldı.

Aramada 0,5 gram kenevir tohumu, 0,5 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatları haznesi, 23 mermi ile kesici aletler ele geçirildi.

Ekipler. B.Y'ye (36) ait araç ile Gökçeli ve Porsuk mahallelerindeki ikametlerde yaptıkları aramada da uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

U.K. ve B.Y. gözaltına alındı.