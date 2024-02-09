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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:33
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Kirazlıkçay Mahallesi'nde U.K'nin (23) evinde arama yapıldı.

        Aramada 0,5 gram kenevir tohumu, 0,5 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatları haznesi, 23 mermi ile kesici aletler ele geçirildi.

        Ekipler. B.Y'ye (36) ait araç ile Gökçeli ve Porsuk mahallelerindeki ikametlerde yaptıkları aramada da uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

        U.K. ve B.Y. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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