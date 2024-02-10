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        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 10.02.2024 - 20:08
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        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, duran top çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla maçla sona erdi.

        Yılport Samsunspor, yarın yapacağı idmanla Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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