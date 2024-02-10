Samsun'da 3 oto hırsızı KGYS görüntüleriyle yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir galeriden 2 otomobil çalan 3 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri sayesinde yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir galeriden 2 otomobil çalan 3 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri sayesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzerinde bulunan bir galerinin önünden gece saatlerinde Recep Yıldız'a ait 55 AKS 301 ve 55 FB 501 plakalı araçların çalındığı ihbarını aldı.
Olay yerindeki güvenlik kameraları ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen K.A. (19), M.Ş. ve T.A'yı (38) kısa sürede yakaladı.
Çalıntı otomobiller ise Sarıcalı Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.