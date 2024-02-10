Samsun'da 3 oto hırsızı KGYS görüntüleriyle yakalandı

Olay yerindeki güvenlik kameraları ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen K.A. (19), M.Ş. ve T.A'yı (38) kısa sürede yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzerinde bulunan bir galerinin önünden gece saatlerinde Recep Yıldız'a ait 55 AKS 301 ve 55 FB 501 plakalı araçların çalındığı ihbarını aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.