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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 00:31 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:53
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak iş makinelerinin bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, gümrük kaçağı 5 ağaç kesme motoru, 2 gümrük kaçağı hilti ile jeneratör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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