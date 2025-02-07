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        Samsun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı, afet gönüllüleri törenle yemin etti

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneğince, mahalle afet gönüllüleri yemin töreni ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenleri anma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 00:03 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:03
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        Samsun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı, afet gönüllüleri törenle yemin etti
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneğince, mahalle afet gönüllüleri yemin töreni ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenleri anma etkinliği düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda​​​​​ düzenlenen programda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, 11 ili etkileyen büyük depremler olduğunu hatırlattı.

        Yaşanılan afetin arama kurtarma faaliyetlerinin önemini acı şekilde gösterdiğini belirten Perçin, "Doğal afetler hayatımızın bir parçası, Türkiye'de deprem acı bir gerçek. Bu nedenle de profesyonel ve gönüllü ekiplerimizi afetlere karşı en iyi şekilde hazırlamalıyız. Biz Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Belediye olarak gönüllü personellerden oluşan arama kurtarma ekibi kurduklarını aktaran Perçin, gönüllülerin şehrin her köşesinde bir güç kaynağı olacağını söyledi.

        Eğitim programının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Perçin, "Bundan sonra da benzer eğitim programlarıyla da kurum olarak desteğimizi devam ettireceğiz. Mahalle Afet Gönüllüleri Programı şehrimizdeki her bireyi, her mahalleyi afetlere karşı duyarlı ve hazırlıklı hale getirecek çok önemli bir proje. Bu eğitim sayesinde gönüllerimiz afetlere yerel düzeyde hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilecek." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Terme Arama Kurtarma ekibi, Hayata Anlam Katanlar Derneği, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Beşir Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği, İHH Samsun Arama Kurtarma ekibi, Anda Derneği, Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi, İlkadım Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca günün anlam ve önemine ilişkin sunumlar yapıldı.

        Daha sonra 80 mahalle afet gönüllüsü ant içip sertifikalarını aldı.

        Programa AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gönüllüler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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