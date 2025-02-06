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        Samsun'da okullara 'kar' tatili

        SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde tüm okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:50
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        Samsun'da okullara 'kar' tatili
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        SAMSUN’da kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde tüm okullar tatil edildi.

        Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, sabah saatlerinde beklenen kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklar olabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli, hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

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