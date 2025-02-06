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        SAMDOB "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturdu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesini sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 23:42 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:42
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        SAMDOB "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturdu
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesini sahneledi.

        İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımının iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a ait Kanlı Düğün balesi, Görkem Cengiz yönetiminde sahnelendi.

        Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal üstlendi.

        Orkestra, teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 120 kişinin yer aldığı eserin dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon ise Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

        İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik bale, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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