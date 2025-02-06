Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda ilk iki derece Alaçam ekiplerinin

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Alaçam ekipleri, ilk iki dereceyi aldı.

İlkadım Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen ve 15 takımın mücadele ettiği organizasyonda Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinci, Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi de ikinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özkurt, Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda birinci ve ikinciyi ilçelerinden çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Büyük başarı elde edip bizleri gururlandıran öğrencilerimize, onların yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.