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        Samsun'da eğitime kar nedeniyle 1 gün ara verildi

        Samsun'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:36 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:36
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        Samsun'da eğitime kar nedeniyle 1 gün ara verildi
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        Samsun'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre sabah saatlerinde kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar olabileceğinden dolayı il genelindeki resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve anaokulu-kreşlerde çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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