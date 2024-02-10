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        Satrançta Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri il birincisi oldu

        Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'nda genç kızlar kategorisinde Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:51
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        Satrançta Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri il birincisi oldu
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        Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Satranç İl Birinciliği Turnuvası'nda genç kızlar kategorisinde Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, il birincisi oldu.

        İlkadım Satranç Salonu'nda düzenlenen turnuvada il genelinde 11 liseden 52 sporcu mücadele etti.

        Rıdvan Çelikel Fen Lisesi adına turnuvaya katılan öğrenciler Ecrin Örk, Sude Naz Yiğit, Sıla Çelik, Esen Gül Tosun ve Esma Melis Karatay, birinci oldu.

        Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, 2-6 Nisan tarihlerinde Çorum'da yapılacak bölge elemelerinde genç kızlar kategorisinde finale yükselmek için çaba gösterecek.

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