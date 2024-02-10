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        Samsun'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Asarcık ilçesindeki asayiş uygulamasında 2 kişi, ruhsatsız silah ve bıçakla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:31
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        Samsun'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Asarcık ilçesindeki asayiş uygulamasında 2 kişi, ruhsatsız silah ve bıçakla yakalandı.

        Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe girişi ve merkezinde yaptıkları uygulamada çok sayıda kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve üst araması yaptı. Ayrıca bir çok araçta da arama gerçekleştirildi.

        Yapılan aramalarda üzerinde bıçak bulunan O.U. ile üzerinde ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve bıçak çıkan E.U. gözaltına alındı.

        Şüpheliler ifadelerinin alınması sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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