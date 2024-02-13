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        Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde evinde 7 galibiyet elde etti

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde iç sahada çıktığı 11. maçta 7. galibiyetine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:39
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        Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde evinde 7 galibiyet elde etti
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde iç sahada çıktığı 11. maçta 7. galibiyetine ulaştı.

        Ligin 8. haftası sonunda 1 puanı bulunan Yılport Samsunspor'un başına getirilen Markus Gisdol yönetiminde Karadeniz ekibi, özellikle iç sahada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçti.

        Sahasında Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 4-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0, EMS Yapı Sivasspor ve Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Yılport Samsunspor, son olarak Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek Alman teknik direktör yönetiminde evinde 7. galibiyetini elde etti.

        Kırmızı-beyazlı takım, Gisdol yönetiminde iç sahada RAMS Başakşehir ile 0-0, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a ise 2-0 yenildi.

        Alman teknik direktör yönetiminde iç sahada yaptığı maçlarda Karadeniz ekibi, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

        Gisdol idaresinde sahasındaki mücadelelerde 17 gol atan Samsun ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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