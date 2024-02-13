Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs ilçesinde muhtarlara "sıfır atık" anlatıldı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 38 mahalle muhtarına çevre kirliliğinin önlenmesi için "sıfır atık"la ilgili eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs ilçesinde muhtarlara "sıfır atık" anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 38 mahalle muhtarına çevre kirliliğinin önlenmesi için "sıfır atık"la ilgili eğitim verildi.

        Samsun Valiliği tarafından hazırlanan ve Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Samsun İli, Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşümü/Bertaraf Edilmesi" Projesi kapsamında pilot ilçeler arasında seçilen 19 Mayıs ilçesinde mahallelerde tarımsal zirai ilaç ambalajlarının muhafaza edilerek toplanması ve proje kapsamında doğaya zarar verilmeden imha edilmesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

        Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye genelinde olduğu gibi zirai ilaç ambalaj atıklarının yönetimi konusunun Samsun'da da sorun oluşturduğuna işaret edildi.

        Tarımsal faaliyetler sonucu oluşan zirai ilaç ambalaj atıklarının çevreye bırakılması sonucu önemli ölçüde çevre kirliliği oluştuğuna işaret eden uzmanlar, tarımsal verimliliğin, kalite ve sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığı ile doğal denge ve çevrenin korunması gibi nedenlerle kentte zirai ilaç ambalaj atıklarının sıfır atık kapsamında yönetimine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

        Toplantıya, Kaymakam İbrahim Civelek, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Kalınbacak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahmet Örnek ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal da katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

        Benzer Haberler

        19 Mayıs'ta Muhtarlar ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        19 Mayıs'ta Muhtarlar ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 15 Şubat'ta Samsun'a gelec...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 15 Şubat'ta Samsun'a gelec...
        Samsun'da "USG Eşliğinde İleri Düzey Periferik Sinir Blokları" kursu verild...
        Samsun'da "USG Eşliğinde İleri Düzey Periferik Sinir Blokları" kursu verild...
        Samsun'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı
        Samsun'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı
        Samsun'da 7 bin 300 makaron ele geçirildi
        Samsun'da 7 bin 300 makaron ele geçirildi
        Salıpazarı'nda motosikletlere karşı bilinç oluşturmak için bilgilendirme ya...
        Salıpazarı'nda motosikletlere karşı bilinç oluşturmak için bilgilendirme ya...