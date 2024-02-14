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        Samsun'da düzenlenen operasyonda aranan 32 kişi yakalandı

        Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda aranan 32 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:19 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:33
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda aranan 32 kişi yakalandı
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        Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda aranan 32 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 4 ay ile uyuşturucu satışı yapmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 32 kişi yakalandı.

        Ekipler, 382 sentetik ecza hapı, 54,22 gram sentetik uyuşturucu, 14,90 gram esrar, 2 hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanım aparatı da ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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