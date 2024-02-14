Samsun'da hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi (44) saklandığı yerde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.