Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerle yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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