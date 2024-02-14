Samsun'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara yönünden gelen İsmail Tülek (61) idaresindeki 60 ACK 296 plakalı otomobil, Teşvikiye mevkiinde kontrolden çıkarak savruldu.
Su kanalına düşen otomobildeki sürücü Tülek ile Emine (73) ve Fatma Tülek (31) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.