Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da yapılacak
Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 16-18 Şubat tarihlerinde İlkadım Buz Pateni Salonu'nda düzenlenecek.
Organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu katılacak.
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