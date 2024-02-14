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        8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, "Kadın Ürolog Olmak" başlığıyla gerçekleştirilecek

        Minimal İnvaziv Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'nde bu yıl kadın ürologların sayısının artırılması amacıyla "Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak" konusu ele alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:04
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        8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, "Kadın Ürolog Olmak" başlığıyla gerçekleştirilecek
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        Minimal İnvaziv Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'nde bu yıl kadın ürologların sayısının artırılması amacıyla "Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak" konusu ele alınacak.

        Kongre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de içine alan 7-10 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ender Özden, AA muhabirine, dünyaya kıyasla Türkiye'deki kadın ürolog sayısının oldukça az olduğunu ve kimi üroloji hastaları hemcinslerine muayene olmak istediği için kadın ürologların sayısının yetersiz kaldığını dile getirdi.

        Kadın ürologların sayısının artırılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak için 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'ni "Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak" başlığıyla gerçekleştireceklerini aktaran Özden, kongreye Türkiye'deki kadın ürolog ve asistanları davet ettiklerini bildirdi.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ürologlarla bir seremoni düzenleyeceklerini aktaran Özden, "Bu nedenle biz dernek olarak halihazırda çalışan kadın üroloji uzmanları ve kadın üroloji asistanlarını davet ettik kongremize. Onları misafir olarak ağırlayacağız dernek olarak. Bu çağrımıza da sağ olsunlar yüksek oranda bir pozitif bir geri dönüş oldu. Şu ana kadar kongreye gelmek üzere 25 kadın üroloji uzmanı ve asistanı başvurdu. Türkiye'de sayılı kadın ürologlardan biri olan ve 'İlk öğretim üyesi kadın ürolog' Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naşide Mangır'ı da davet ettik. Türkiye'de kadın ürolog olmakla ilgili bir konuşma yapacak." dedi.

        Üroloji polikliniklerinde kadın doktorlara muayene olmak isteyen kadın hastaların sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Özden, şunları kaydetti:

        "Hekimlikte hastaları cinsiyet algısı olarak değerlendirmeyiz ama hastalar arasında böyle bir ayrım olabiliyor. Toplumun her katmanında kadınların yer alması gerekiyor, üroloji grubu içerisinde de kadınların ağırlığının artması gerektiğini savunuyorum. Kongrenin başkanı olarak da platformu kadın meslektaşlarımıza pozitif ayrımcılık olarak açmak istedik. Kongreye davet ettiğimiz kadın katılımcılar son derece ilgi gösterdi. Yapacak olduğumuz kongrenin temel amacı tıp okuyan kadın öğrencilerin üroloji bölümünü de seçebilecekleri yönünde farkındalık oluşturmak, kadın ürologlarla tıp öğrencilerini bir araya getirmek."

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