Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde veda yemeği düzenledi
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tayini çıkan ve emekliye ayrılan arkadaşları için düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tayini çıkan ve emekliye ayrılan arkadaşları için düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi.
Programda tayini çıkan ve emekli olan personellere plaket takdim eden İşletme Müdürü Mecit Koçak, "İçimizde bir yandan burukluk bir yandan sevinç var. Burukluğumuzun sebebi birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızdan ayrılacak olmamız. Sevinçli olmamızın sebebi ise tayin olarak ayrılan arkadaşlarımızın istedikleri yerde görev yapacak olmalarıdır. Arkadaşlarımıza müdürlüğümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.