Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde veda yemeği düzenledi

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tayini çıkan ve emekliye ayrılan arkadaşları için düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi.

Programda tayini çıkan ve emekli olan personellere plaket takdim eden İşletme Müdürü Mecit Koçak, "İçimizde bir yandan burukluk bir yandan sevinç var. Burukluğumuzun sebebi birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızdan ayrılacak olmamız. Sevinçli olmamızın sebebi ise tayin olarak ayrılan arkadaşlarımızın istedikleri yerde görev yapacak olmalarıdır. Arkadaşlarımıza müdürlüğümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.