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        SAMDOB, Korsan'a hazır

        SAMSUN Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), prömiyerini gerçekleştireceği Korsan balesinin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 22:44 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:50
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        SAMDOB, Korsan'a hazır
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        SAMSUN Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), prömiyerini gerçekleştireceği Korsan balesinin hazırlıklarını tamamladı.

        SAMDOB tarafından 2 Mart 2024 Cumartesi sahnelenecek olan, İngiliz şair Lord Byron'un 'Korsan' adlı şiirinden esinlenilen Korsan balesinin genel provası yapıldı. Librettosu, koreograf Joseph Mazilier tarafından yazılan ve saat 20.00'da seyircisiyle buluşacak olan Korsan balesi, bale tarihinin en ünlü isimlerinden Marius Petipa’nın koreografisi ile sahnelenecek.

        USTAYA SAYGI İÇİN YENİDEN PERDELERİNİ AÇIYOR

        Şef Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB Orkestrası eşliğinde sahnelenecek olan Korsan balesi, İzmir, Mersin, Samsun ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde uzun yıllar görev almış Gürcü koreograf Nugzar Magalasvili’nin düzenlemesiyle Samsun’da ilk kez 11 Aralık 2010 tarihinde sahnelenmişti. Nugzar Magalasvili’nin vefatının 6. yılında ustaya saygı niteliğinde yeniden perdelerini açacak olan eser, SAMDOB başkoreografı Görkem Cengiz tarafından sahneye konulacak. Dekor ve kostüm tasarımı Zekiye Şimşek’e ait olan eserin ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz gerçekleştirdi. Eserin video projeksiyonunda Murat Turgut yer aldı. Medeia Magalasvili ve David Khozashvili’nin koreograf asistanı olarak görev yaptığı Korsan balesinde, Ilgaz Erdağ, Orkun Baydoğan, Zeynep Bengier ve İdil Şengül repetitör, Gözde Yardımlı başkemancı olarak yer alıyor.

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