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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu konferansa katıldı:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yıllardan beri bahsederdim 'Siyonist Hristiyanlar, Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli' derdim, bugün görüyoruz. Gazze'de, Filistin'de katliam yapanlara silahı Siyonist Hıristiyanlar veriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:25 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:36
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu konferansa katıldı:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yıllardan beri bahsederdim 'Siyonist Hristiyanlar, Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli' derdim, bugün görüyoruz. Gazze’de, Filistin’de katliam yapanlara silahı Siyonist Hıristiyanlar veriyor." dedi.

        Erbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince Konferansı'na katıldı.

        Burada bir konuşma yapan Erbaş, Ayasofya Camisi'nde Ak Şemsettin'den sonra minbere kendisinin çıktığını söyledi.

        Ak Şemsettin'in zamanının en ünlü matematikçilerinden birisi olduğunu anlatan Erbaş, "Ak Şemsettin aynı zamanda büyük bir alim. İslami ilimlerde de öyle. Mikrobu bulan ünlü bir bilgindir. İstanbul’un fethinde Ayasofya’da ilk o minbere çıkan Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır. İkinci açılışında minbere çıkmak da bize nasip oldu. Rabbim bir daha kapatmasın inşallah." ifadesini kullandı.

        Siyonist Hristiyanların Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti.

        "Yahudilerin kutsal kitaplarına ‘eski Ahit’ diyoruz. Hristiyanların kutsal kitabına da ‘yeni Ahit’ diyoruz. Hristiyanlar aynı zamanda eski ahide de inanıyorlar. Yahudiler sadece eski Ahide inanıyorlar. Eski Ahit'i yeni Ahit'ten üstün tutan Hristiyan tarikatlar var. Bunlara da ‘evanjelistler’ diyoruz. Onlar Tevrat’a İncil’den daha fazla önem veriyor. Neden, orada ‘Yahudi Hıristiyanlık’ diye bir anlayış var. Evanjelistlere aynı zamanda Yahudi Hıristiyan denilebilir ‘Siyonist Hristiyanlar.’ Yıllardan beri bahsederdim Siyonist Hristiyanlar, Siyonist Yahudilerden daha tehlikeli derdim, bugün görüyoruz. Gazze’de, Filistin’de katliam yapanlara silahı Siyonist Hristiyanlar veriyor."

        Erbaş, Siyonist Hristiyanların dünyada sayısının 500 milyon olduğunu belirterek, "Siyonist Hristiyanların sayıları Siyonist Yahudiler gibi birkaç milyon da değil, sadece 500 bin Siyonist Hıristiyan var. Amerika'yı onlar idare ediyor. Yıllardır uğraştığımız PKK’ya 4 bin tır silahı da onlar gönderiyor. Bu Siyonist Hıristiyanlar aynı zamanda Yahudiliğin 'Tanrı Krallığı'nın gerçekleştirilmesi' diye inanç esaslarını kabul ediyorlar. 'Tanrı Krallığı'nın bir an önce gerçekleşmesi lazım. Bunun gerçekleşmesinde de bizim payımız olsun ki tanrının rızasına ulaşalım' diye bir inançları var. Tanrı Krallığı ne zaman gerçekleşecek, yeryüzünde savaşlar çıkacak, kaoslar olacak, zulümler, katliamlar, terör faaliyetleri olacak. Tanrı artık ‘yeter artık kop kıyamet’ diye emir verecek. 'Tanrıyı kıyamete zorlamak' diyorlar buna. İşte bu Siyonist Hristiyanların yıllardan beri dünyada belirledikleri yoldur. Tevrat’ın pek çok emrini yerine getirirler Siyonist Hristiyanlar." şeklinde konuştu.

        Erbaş, dünyada ihtida hareketleri arttığını dile getirerek, "Dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanların sayısının artığına şahit oluyoruz. Her şerden bir hayır doğuyor. Şerrin bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmamız lazım. Gazze’deki Filistin’deki bu katliamın ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız ama bu katliam yürürken başka bir hayır ortaya çıkıyor. Binlerce insan Müslüman oluyor. İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamı görünce insanlar, kelimeyi şahadet getirip 'Müslüman oldum' diyor." dedi.

        Konferansta OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'da kısa bir konuşma yaptı.

        Toplantıya Erbaş ve Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ve öğrenciler katıldı.

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