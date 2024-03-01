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        Salıpazarı'nda ilk doğalgaz verildi

        Salıpazarı ilçesinde doğal gaz verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:14 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:07
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        Salıpazarı'nda ilk doğalgaz verildi
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        Salıpazarı ilçesinde doğal gaz verilmeye başlandı.

        İlçede ağustos ayında başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ilk gaz, Bereket Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana verildi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve Aksa Doğalgaz Şube Şefi Oğuzcan Deniz ilk ocağı yakarak doğalgazı faaliyete geçirdi.

        Belediye Başkanı Halil Akgül, yaptığı açıklamada, ilçe halkının merakla beklediği doğal gazın bugün ilk aboneye verildiğini belirtti.

        İlerleyen günlerde çalışmalar devam ettikçe doğal gaz kullanımının artacağını belirten Akgül, sonbahardan sonra ilçenin tamamının doğal gaza kavuşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

        Salıpazarı adına çok güzel bir gün yaşadıklarını aktaran Akgül, "Bundan beş-on sene önce hayaldi, aklımızdan bile geçmezdi ama şu anda doğalgazımızı yakmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Apartman sakini Mehmet Aydın da doğal gazın hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
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