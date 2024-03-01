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        Samsun'da otel odasında uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandı

        Samsun'da otel odasından uyuşturucu satışı yapan şüpheliler operasyonla suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:52
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        Samsun'da otel odasında uyuşturucu satışı yapan şüpheliler yakalandı
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        Samsun'da otel odasından uyuşturucu satışı yapan şüpheliler operasyonla suçüstü yakalandı.

        Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bir otelde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        O.A, O.G, İ.S. ve Z.S. isimli kişilerin kaldığı otel odasında yapılan aramada, 880 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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