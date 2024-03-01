Salıpazarı'nda ruhsatsız silah operasyonu

Baskınlarda 2 zanlı yakalanırken, aramalarda ise 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 43 mermi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. ve H.K'nın adreslerinde silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ile mühimmat ele geçirildi.

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