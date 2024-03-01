Samsun'da sosyal medyadan dolandırıcılığa 3 gözaltı

SAMSUN, Ankara ve Mersin’de 3 kişiyi sosyal medyadan ürün satma vaadiyle dolandıran 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun ve Ankara’daki 2 kişiyi sosyal medya üzerinden dikiş makinesi satma vaadiyle 3 bin 250 lira dolandırdığı tespit edilen T.E.’yi (28) yakalamak için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı. T.E., Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.Canik ilçesinde ise bir kişiyi sosyal medya üzerinden saç düzleştirici satma vaadiyle 7 bin lira dolandıran E.K. (19) ve U.D.(44), Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma neticesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.