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        Samsun'da sosyal medyadan dolandırıcılığa 3 gözaltı

        SAMSUN, Ankara ve Mersin'de 3 kişiyi sosyal medyadan ürün satma vaadiyle dolandıran 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:11 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:15
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        Samsun'da sosyal medyadan dolandırıcılığa 3 gözaltı
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        SAMSUN, Ankara ve Mersin’de 3 kişiyi sosyal medyadan ürün satma vaadiyle dolandıran 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun ve Ankara’daki 2 kişiyi sosyal medya üzerinden dikiş makinesi satma vaadiyle 3 bin 250 lira dolandırdığı tespit edilen T.E.’yi (28) yakalamak için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı. T.E., Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.Canik ilçesinde ise bir kişiyi sosyal medya üzerinden saç düzleştirici satma vaadiyle 7 bin lira dolandıran E.K. (19) ve U.D.(44), Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma neticesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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