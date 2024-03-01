Vezirköprü'de okul idarecilerine yönelik seminer düzenlendi
Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul idarecilerine yönelik "Yönetim Becerileri ve İletişim" semineri düzenlendi.
Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul idarecilerine yönelik "Yönetim Becerileri ve İletişim" semineri düzenlendi.
2023-2024 eğitim öğretim yılında yürütülen "Güçlü Liderlik" projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Rahmi Ünal, katılımcılara yönetim becerileri ve iletişim konularında seminer verdi.
Seminerin ardından Kaymakam Özgür Kaya, Rahmi Ünal'a plaket takdim etti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve okul idarecileri katıldı.
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