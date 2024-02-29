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        Samsun'da 15 yaşında beyin kanamasından hayatını kaybeden çocuk defnedildi

        Samsun'un Havza ilçesinde beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:06
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        Samsun'da 15 yaşında beyin kanamasından hayatını kaybeden çocuk defnedildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

        İlçede on dört gün önce bir yakınının iş yerinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen dokuzuncu sınıf öğrencisi Şevval Şahin (15), sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Yoğun Bakım Servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şahin için Kevser Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Şahin'in sınıf arkadaşları, arkadaşlarının tabutu başında gözyaşı döktü.

        Şevval Şahin'in cenazesi, cenaze namazı sonrası Havza İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye, baba Hasan Şahin, amcası Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve yakınları ile Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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