Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        İdman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve dar alanda oyun kurma ile sona erdi.

        Sakatlığı bulunan Emre Kılınç, antrenmanda yer almadı.

        - Çapa: "Şu anda çok güzel bir çıkışımız var"

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın son dönemde iyi bir ivme kazandığını söyledi.

        Hedeflerinin ligde kalmak olduğuna işaret eden Çapa, şunları dile getirdi:

        "Sezon sonu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Şu anda çok güzel bir çıkışımız var ama hala hedefimize ulaşmış değiliz. Çünkü asıl hedefimize sezon sonunda ulaşmış olacağız. Bizim içinde önemli olan budur. İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Futbolcuların birlikte oynamaya ihtiyacı vardı. Belirli bir oyun felsefesini benimsemeleri gerekiyordu. Teknik direktörümüz Markus Gisdol geldikten sonra bunu oyuncularımıza iletti. Artık oyuncularımız belirli bir oyunu benimsedi. Futbolcularımız sahada skordan bağımsız olarak son dakikaya kadar mücadelesini sürdürüyor. Bu bizim adımıza gayet olumlu sinyaller veriyor. Her maçın kendi içinde hikayesi olduğu için hep aynı oyun felsefesi ile değil, maçın gerektirdiği felsefeyle oynamamız gerekiyor."

        Çapa, şehrin takım etrafında birleşmesinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:
        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor
        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor
        Arkadaşlarının "Sen çıldırdın mı?" lafına aldırmadı, Samsunspor'u yukarı ta...
        Arkadaşlarının "Sen çıldırdın mı?" lafına aldırmadı, Samsunspor'u yukarı ta...
        Kavak'ta salep yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi
        Kavak'ta salep yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi
        Bafra Ovası'nda 200 bin ton beyaz lahana hasadı bekleniyor
        Bafra Ovası'nda 200 bin ton beyaz lahana hasadı bekleniyor
        Samsun'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı