Samsun'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı, 10 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 98 personelin katılımıyla, ilçedeki farklı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen kaçak silah, mühimmat ve uyuşturucu operasyonunda, 1 mauser piyade tüfeği, 3 tabanca, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 6 mauser fişeği, 470 tabanca fişeği, 7 şarjör, 3 kurusıkı şarjörü, 2,2 gram esrar, 7 sentetik ecza hap, 2 cep telefonu, 2 kesici alet ele geçirildi.

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