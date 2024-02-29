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        Samsun'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:11
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        Samsun'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 98 personelin katılımıyla, ilçedeki farklı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen kaçak silah, mühimmat ve uyuşturucu operasyonunda, 1 mauser piyade tüfeği, 3 tabanca, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 6 mauser fişeği, 470 tabanca fişeği, 7 şarjör, 3 kurusıkı şarjörü, 2,2 gram esrar, 7 sentetik ecza hap, 2 cep telefonu, 2 kesici alet ele geçirildi.

        Operasyonda iki kişi gözaltına alındı, 10 şüpheli hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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