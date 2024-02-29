Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya öğrencilerle buluştu

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle buluştu.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, ilçe merkezindeki okullarda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelen Kaya, öğrenim yıllarını ve mesleki hayatından anekdotlar anlatarak, doğru meslek seçiminin önemine vurgu yaptı.

Kaya, daha sonra öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, günün anısına Kaymakam Kaya'ya plaket takdim etti.

Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhsin Yıldız ve Burak Akça, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.