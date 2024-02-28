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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 23:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:10
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphe üzerine durdukları araçtaki S.B. ile O.İ'nin üzerinde yaptıkları aramada 0,95 gram sentetik uyuşturucu ile 2 adet bıçak ele geçirdi.

        2 zanlı gözaltına alındı.

        Öte yandan Y.H'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 7 adet sentetik ecza, 2,84 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

        Gözaltına alınan Y.H'nin GBT sorgusunda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Y.H ve S.B, tutuklandı, O.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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