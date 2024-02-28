Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Öte yandan Y.H'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 7 adet sentetik ecza, 2,84 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Ekipler, şüphe üzerine durdukları araçtaki S.B. ile O.İ'nin üzerinde yaptıkları aramada 0,95 gram sentetik uyuşturucu ile 2 adet bıçak ele geçirdi.

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