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        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor

        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları Samsun'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:10
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        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor
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        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları Samsun'da devam ediyor.

        Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda başlayan ve bin 723 sporcunun katıldığı şampiyonada, 15, 18 ve 23 yaş erkek ile kadın master kategorisinde sol kol müsabakaları yapıldı.

        Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, müsabakaların ardından gerçekleştirilen açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilek güreşinde dünyanın en güçlü milli takımlarından birisi olduğunu belirtti.

        Kurt, "Samsun'da yaptığımız şampiyona ise 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılacak Bilek Güreşi Milli Takımı'mızı belirlemek için gerçekleştiriliyor. Turnuvaya 65 ilimizden bin 723 sporcumuz katılıyor." dedi.

        Şampiyonanın Samsun'da 4 gün süreceğine işaret eden Kurt, "Dün ve bugün sol kol yıldız ve genç kategorilerimizin müsabakaları vardı. Yarın ve cumartesi günü hem büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde hem de engelli kategorisinde müsabakalar olacak. Bu kategorilerde dereceye giren sporcularımız Avrupa Şampiyonası için milli takımımıza seçilecekler. Yani burada şampiyon olan sporcularımız ülkemizi temsil edecek. Samsun'daki şampiyonaya çok ciddi bir katılım var. Bu da bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

        Şampiyona, 2 Mart Cumartesi günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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