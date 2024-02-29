Arkadaşlarının "Sen çıldırdın mı?" lafına aldırmadı, Samsunspor'u yukarı taşıdı

İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında topladığı 1 puanla son sırada kalan Samsunspor'un başına geçen Alman teknik direktör Markus Gisdol, göreve gelirken arkadaşlarının "sen çıldırdın mı?" sözüne aldırmadan çıktığı 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 32 puanla takımı küme düşme hattından uzaklaştırdı.

Samsun ekibi, 11 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile ilk 7 haftada sadece 1 puan topladı.

Eroğlu'nun istifasının ardından takımın başına geçen Alman teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligin dibinden 11. sıraya kadar yükseldi.

- "Risk almayı seven bir insan olduğum için Samsunspor'dan gelen teklifi kabul ettim"

Takımın başarısında büyük rol oynayan Gisdol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük mücadeleleri sevdiğini söyledi.

Gisdol, daha önce görev yaptığı takımlarda Samsunspor'a benzer durumlarla karşılaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Buna benzer tecrübelerim olmuştu. Ben büyük mücadelelerden kaçan bir insan değilim. Futbol direktörümüz Fuat Çapa ve başkanımız Yüksel Yıldırım ile konuştuktan sonra takımın başına geçme konusunda çok çabuk ikna oldum. Samsunpor'a gelmeden önce birçok maçını izledim. İzledikten sonra takımda neler yapabileceğimi düşündüm ve buraya geldim. Gelmeden önce birçok arkadaşım, 'sen çıldırdın mı, böyle bir risk alınır mı?' diye söylemişlerdi ama ben büyük mücadeleleri sevdiğim için, risk almayı seven bir insan olduğum için Samsunspor'dan gelen teklifi kabul ettim."

Göreve geldikten sonra takımda ilk yaptığı hamleler hakkında bilgi veren Gisdol, "Gerçek anlamda bir takım oluşturduk. Tabii ki bu olmazsa olmaz temel şeylerden bir tanesi. Başarılı olmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken, gerek futbolcular olsun gerek çalışanlar olsun herkesin aynı inanç doğrultusunda odaklanmış olması. Biz bunu yaptık. Tam olarak bir aile ortamı oluşturduk. Tabii biz bunu yaparken sadece futbolcularla olmayacağını biliyorduk, futbolcuların etrafında ne kadar çalışan varsa hep birlikte kenetlendik. Bu da bizim başarımızın olmazsa olmasıydı, ilk yaptığım iş buydu." şeklinde konuştu.

- "Ben bu başarının sadece bir parçasıyım"

Ligde maç başına topladığı 1,68 puan ortalaması ile birçok teknik direktörü geride bırakan Alman çalıştırıcı Gisdol, şöyle devam etti:

"Ben bu başarının sadece bir parçasıyım. Benim katkım gerek futbolcuların, gerek çalışanların vermiş olduğu katkıdan daha fazla değil. Ben de herkes gibi bu takımın parçasıyım. Her futbolcu çok çalışıyor, hatta futbolcular 'çok çalıştırıyor' diye şikayet de edebilir. Çünkü onlar için zor oluyor, çok sıkı antrenman yapıyoruz. Ama onlar da şunu çok iyi biliyor, biz bu şekilde kenetlenmeye devam eder, çalışmalarımızı aynı moral, motivasyon ve tempoda devam edersek kesinlikle başarılı olacağız. Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum çünkü bana özgürlük verdi. Başkanımızın sadece A takıma değil, akademiye yaptığı yatırımları görünce mutlu oluyorum. Transfer döneminde de gördüm. Başkanımızla 'Bu takıma en iyi oyuncuyu nasıl getirebilirim.', diye düşünüp saatlerce konuştuğumuz günler oldu. Fuat hocamızın da çok desteği oldu. Bu sebepten dolayı her ikisine teşekkür ediyorum. Ben bu takımın lideriyim ama başkanımız bu takımın sahibi ve verdiği destekten dolayı çok mutluyum."

- "Şu an yapmak isteğim ligde kalmayı garantilemek"

Taraftarların Samsunspor'un Avrupa kupalarına gitme gibi bir hayalinin olduğunu aktaran Gisdol, "Tabii ki taraftarlarımız hayal etsin. Onlarsız biz bugünlere gelemezdik, onların desteği bizim için vazgeçilmezdir, itici gücümüz oldular. Ama ben gerçekçi bir insanım. Şu an yapmak isteğim ligde kalmayı garantilemek. Bu saatten sonra da odaklanmamızı kaybedemeyiz. Ligde kalırsak çok büyük bir tarih yazmış olacağız. Çok güzel bir hikayemiz olacak." ifadelerini kullandı.