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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefetin insanların hizmetine amade olma duygusunu bir kenara bıraktığını belirterek, "Kendi dertlerindeler, makam dertlerindeler. Kendilerinin hangi makamda olacakları ile ilgili bir gelgitin içindeler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:09
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefetin insanların hizmetine amade olma duygusunu bir kenara bıraktığını belirterek, "Kendi dertlerindeler, makam dertlerindeler. Kendilerinin hangi makamda olacakları ile ilgili bir gelgitin içindeler." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanlığında, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

        AK Parti'nin seçim çalışmalarını değerlendiren Yılmaz, "Seçimi hatırlayıp da seçim kampanyası planlayalım" diyen bir siyasi hareket olmadıklarını vurguladı.

        Her seçim sonrası, bir sonraki seçimin hazırlıklarına başladıklarına işaret eden Yılmaz, "Yani öyle inanıyorum ki 1 Nisan 2024 sabahından itibaren biz işte eğer tam beş yıl sonra olacaksa 1 Nisan 2029'a kadar olan süre içerisinde seçim hazırlıklarımızı başlatacağız. Bizler seçilmiş olan belediye başkanlarımızın hem motivasyonunu hem eğitimini hem onların elde ettiğimiz deneyimlerle şehirlere daha güzel hizmetler, daha değerli katkılar verebilmeleriyle ilgili eğitim ve organizasyon programları yapacağız, yani 2029'a giden sürecin hazırlıkları." diye konuştu.

        Aday belirleme sürecine de değinen Yılmaz, Cumhur İttifakı olarak seçime girdiklerini hatırlattı.

        Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Onlarla uzun süre ittifak görüşmeleri yaptık. İşbirliği, perspektifleri hazırladık, bu aslında üç ayımızı aldı. Son derece nezaket, disiplin ve ciddiyet içinde geçti bu süreç. Ülkemizin geleceğiyle ilgili objektifler ortaya kondu. Yani gerçekçi baktık sürece. Nerede ne yapmamız gerektiğine baktık. Onu takip eden süre içerisinde artık aday belirleme süreci başladı. Türkiye'de işte 1390 belediye var, bu büyükşehir il, ilçe, belediyeleri. Bunların her biri dikkatlice saha araştırmalarıyla, sosyolojik araştırmalarla, anket çalışmalarıyla yapıldı. Milletimizin partisi olan AK Parti, insanımızın istekleri kim doğrultusundaydı? Hangi adayımıza daha yönelik insanımızın eğilimi var? Bunları istişare ederek adaylarımızı belirledik."

        Dava bilinci olan bir siyasi hareket olduklarının altını çizen Yılmaz, muhalefete yönelik de eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

        "Davamızın temel felsefesinde de insanın hayatını iyileştirmek, insanın hayatını, konforunu yükseltmek var. Dolayısıyla bu olunca gerisi teferruat oluyor. Allah'ım bizi muvaffak edecektir. Çünkü niyetimiz halis, akıbetimiz de hayır olacaktır. Peki biz böyleyiz. Bizim rakiplerimiz ne? Bizim rakiplerimizin Allah işlerini rast getirsin. Onları konuşsak herhalde bugün akşama kadar konuşmamız lazım. Yani onların ne yaptığı bizleri şaşırtıyor. Kimi işte, 'Seçimden sonra büyük kongre yapacağız herhalde' diyor, işte genel başkanlarını değiştirmenin programlarını yapıyorlar. Kimi işte halk gezisi, esnaf gezisi yaparken karşına çıkan bir insanı azarlıyor. Bunların hepsi öncelikli görevin, insana hizmet olduğunu unutmuşluğun belirtileri. İnsanların hizmetine amade olmak duygusunu bir kenara bırakmışlar, kendi dertlerindeler, makam dertlerindeler. Kendilerinin hangi makamda olacakları ile ilgili bir gelgitin içindeler. Onların işini Allah rast getirir, onlarla bizim bir şeyimiz yok, biz kendi işimizi iyi yapacağız."

        Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Çarşamba Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, partililer ve gazeteciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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