OMÜ Rektörü Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar'ı ziyaret etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret etti.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozok Evi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette bir araya gelen OMÜ Rektörü Ünal ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, iki üniversite arasında ortak yapılabilecek akademik ve bilimsel çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Ünal, gösterilen konukseverlik için Prof. Dr. Evren Yaşar'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.