Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayan kadın tutuklandı SAMSUN'un Canik ilçesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.K.'yi (39) çıkan tartışmada kalbinden ve karnından bıçaklayıp ağır yaralayan Rüya Akalın (32), tutuklandı.Olay, ilçenin Hacı İsmail Mahallesi'nde 27 Şubat gecesi meydana geldi. İddiaya göre, D.K., 2'si kadın 3 arkadaşı ile eve geldi. Bu nedenle D.K. ile birlikte yaşadığı Rüya Akalın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akalın, D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. Ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Akalın'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Akalın, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Akalın ifadesinde, "Biz tartışınca D.K. bana bıçak çekti, dizimden yaralandım. Boğuşma sırasında bıçaklandı" dedi. Bu arada D.K.'nın ameliyat edildiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:25 facebook

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