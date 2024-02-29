Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayan kadın tutuklandı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.K.'yi (39) çıkan tartışmada kalbinden ve karnından bıçaklayıp ağır yaralayan Rüya Akalın (32), tutuklandı.Olay, ilçenin Hacı İsmail Mahallesi'nde 27 Şubat gecesi meydana geldi. İddiaya göre, D.K., 2'si kadın 3 arkadaşı ile eve geldi. Bu nedenle D.K. ile birlikte yaşadığı Rüya Akalın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akalın, D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. Ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Akalın'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Akalın, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Akalın ifadesinde, "Biz tartışınca D.K. bana bıçak çekti, dizimden yaralandım. Boğuşma sırasında bıçaklandı" dedi. Bu arada D.K.'nın ameliyat edildiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayan kadın tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un Canik ilçesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.K.'yi (39) çıkan tartışmada kalbinden ve karnından bıçaklayıp ağır yaralayan Rüya Akalın (32), tutuklandı.Olay, ilçenin Hacı İsmail Mahallesi’nde 27 Şubat gecesi meydana geldi. İddiaya göre, D.K., 2’si kadın 3 arkadaşı ile eve geldi. Bu nedenle D.K. ile birlikte yaşadığı Rüya Akalın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akalın, D.K.’yi kalbinden ve karnından bıçakladı. Ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Akalın’ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Akalın, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Akalın ifadesinde, “Biz tartışınca D.K. bana bıçak çekti, dizimden yaralandım. Boğuşma sırasında bıçaklandı” dedi. Bu arada D.K.’nın ameliyat edildiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        OMÜ Rektörü Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar'ı ziyaret etti
        OMÜ Rektörü Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar'ı ziyaret etti
        Samsun'da 15 yaşında beyin kanamasından hayatını kaybeden çocuk defnedildi
        Samsun'da 15 yaşında beyin kanamasından hayatını kaybeden çocuk defnedildi
        Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:
        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor
        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da devam ediyor
        Arkadaşlarının "Sen çıldırdın mı?" lafına aldırmadı, Samsunspor'u yukarı ta...
        Arkadaşlarının "Sen çıldırdın mı?" lafına aldırmadı, Samsunspor'u yukarı ta...