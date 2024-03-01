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        Samsun'da 1094 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kamyonetten minibüse 1094 litre kaçak etil alkolün aktarımının yaptığı sırada suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:25
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        Samsun'da 1094 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde kamyonetten minibüse 1094 litre kaçak etil alkolün aktarımının yaptığı sırada suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında E.Ü. ve H.B.’nin İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde kamyonetten, minibüse etil alkol aktarımı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Minibüs ve kamyonette yapılan aramalarda 1094 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ü. ve H.B. hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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