Samsun'da 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sahte içki üreterek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Samsun'da sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

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