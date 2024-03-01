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        Samsun'da operasyonda 3 bin 95 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:50
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        Samsun'da operasyonda 3 bin 95 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ve Kadıköy mahallelerinde 2 adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 2 zanlıyı yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 95 sentetik ecza hapı, 128 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.

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