Samsun'da operasyonda 3 bin 95 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ve Kadıköy mahallelerinde 2 adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 2 zanlıyı yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 95 sentetik ecza hapı, 128 tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.
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