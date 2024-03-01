Samsun'da 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Polis ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü K.K'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
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