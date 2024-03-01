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        Samsun'da 'tütün mamülleri kaçakçığı'na 4 gözaltı

        SAMSUN'un Atakum, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerinde 'Tütün mamulleri kaçakçılığı' yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:35
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        Samsun'da 'tütün mamülleri kaçakçığı'na 4 gözaltı
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        SAMSUN’un Atakum, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerinde ‘Tütün mamulleri kaçakçılığı’ yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Tütün mamulleri kaçakçılığı’ ile mücadele kapsamında Atakum, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerindeki ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 6 bin 200 doldurulmuş makaron, 23 bin 200 boş makaron, 5 bin 799 paket sigara sarma kağıdı, 399 bin 600 sigara filtresi, 445 nargile tütünü, 4 elektronik sigara, 11 paketlenmiş tütün, 47 bin 750 gram açık kıyılmış tütün, 43 tabanca mermisi ve 1 amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A., O.A., B.A. ve A.Ç. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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