Samsun'da 'tütün mamülleri kaçakçığı'na 4 gözaltı

SAMSUN’un Atakum, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerinde ‘Tütün mamulleri kaçakçılığı’ yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Tütün mamulleri kaçakçılığı’ ile mücadele kapsamında Atakum, İlkadım ve 19 Mayıs ilçelerindeki ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 6 bin 200 doldurulmuş makaron, 23 bin 200 boş makaron, 5 bin 799 paket sigara sarma kağıdı, 399 bin 600 sigara filtresi, 445 nargile tütünü, 4 elektronik sigara, 11 paketlenmiş tütün, 47 bin 750 gram açık kıyılmış tütün, 43 tabanca mermisi ve 1 amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A., O.A., B.A. ve A.Ç. gözaltına alındı.