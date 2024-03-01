Vezirköprü'de orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi

Personellere, İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Uğurlu tarafından bilgilerin de verdiği eğitimde, orman yangınlarıyla mücadelenin önemi anlatıldı.

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