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        Vezirköprü'de orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman personeline orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:30 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:35
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        Vezirköprü'de orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde orman personeline orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

        Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş tarafından eğitime katılanlara teorik bilgiler aktarıldı.

        Personellere, İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Uğurlu tarafından bilgilerin de verdiği eğitimde, orman yangınlarıyla mücadelenin önemi anlatıldı.

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        Galeri
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