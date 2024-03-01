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        Ali Erbaş: Filistin'de katliam yapanlara silahları Siyonist Hıristiyanlar veriyor

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'de, Filistin'de katliam yapanlara silahları 'Siyonist Hıristiyanlar' veriyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:24 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:25
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        Ali Erbaş: Filistin'de katliam yapanlara silahları Siyonist Hıristiyanlar veriyor
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        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'de, Filistin'de katliam yapanlara silahları 'Siyonist Hıristiyanlar' veriyor" dedi.

        ​Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi program gerçekleştirmek üzere Samsun’a geldi. İlk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret eden Erbaş, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretleri sonrasında Erbaş, Büyük Cami'de Cuma hutbesini okudu. Hutbenin ardından Cuma namazını kıldıran Erbaş, daha sonra ise 90 bin camide eş zamanlı olarak şehitler ve mazlumlar için duayı yaptı. Başkan Erbaş Cuma namazı sonrasında da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde, 'İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' isimli konferansta öğrencilerle buluştu.

        'KATLİAMIN BİTMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

        Başkan Ali Erbaş, “Siyonist Hıristiyanlar Dünyada sayıları Siyonist Yahudiler gibi birkaç milyon değil. 500 milyon. Amerika'yı onlar idare ediyor. Güneydoğu'da bizim yıllardır uğraştığımız terör örgütü PKK'ya 4 bin TIR silahı onlar gönderiyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman olanların sayısının arttığına şahit oluyoruz. Her şerden bir hayır doğuyor. Şerrin bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmamız lazım. Yani Gazze'deki, Filistin'deki bu katliamın ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Ama bu katliam yürürken başka bir hayır ortaya çıkıyor. Binlerce insan Müslüman oluyor" diye konuştu. Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

        "Din savaşlarını kim yaptı biliyor musunuz? Hıristiyanlarla Müslümanlar değil, Hıristiyanlar, Yahudiler değil. Katoliklerle Protestanlar yaptı. 1618 ve 1648 yılları arasında 30 yılda 7 milyon insanı katlettiler Avrupa'da. 400 yıl önce 7 milyon insanın ne kadar büyük bir rakam olduğunu düşünün. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya savaşında 60 milyon insan öldürdüler. Milattan sonra 70 yılında o zaman da katliam yapanlar Romalılar. Bugün neler yapıyorlar, görüyorsunuz. 20 asır geçmiş, 2 bin sene sonra bugün bunları yapanlar, o günlerde onları yapmaz mı? 1099 yılında Haçlılar, Fransa’nın Montpellier şehrinde örgütlendiler, oradan Kudüs’e geldiler. Kudüs’e gelirken, yollarda rastladıkları Ortodoks şehirleri de yakarak, yıkarak geldiler. Kudüs’te 1099 yılında yine büyük bir katliam ve 88 sene sürdü. 1187. Zulüm ve işgal devleti demiyorum ben artık. Bir terör örgütü. Şimdi ise 76 sene oldu. İnşallah 88 sene sürmeyecek. Dua edelim."

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