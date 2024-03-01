Samsun'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Öğürlü Mahallesi Taşlık mevkisinde 76 yaşındaki Abdullah Talip Bedirhan yönetimindeki 05 KD 336 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Bedirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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