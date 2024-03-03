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        AK Parti'li Yılmaz'dan 19 Mayıs seçim koordinasyon merkezine ziyaret

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 19 Mayıs ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:59
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        AK Parti'li Yılmaz'dan 19 Mayıs seçim koordinasyon merkezine ziyaret
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 19 Mayıs ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

        Ziyarette Yılmaz'ı, 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı 19 Mayıs Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ve partililer karşıladı.

        Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, seçim koordinasyon merkezinin hayırlı olmasını dileyerek Topaloğlu'na başarılar diledi.

        Partililerden seçimlere iyi hazırlanmalarını isteyen Yılmaz, "Türkiye geldiği noktada kendi kendine yeten bir ülke. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ülkemizin önünü kesmek için her fırsatı değerlendiriyorlar. Her şeye rağmen halkımız bunlara fırsat vermiyor ve bundan sonra da vermeyecek." dedi.

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise, "Sayın vekilimizi seçim koordinasyon merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ve aynı zamanda bizlerden her fırsatta desteklerini esirgemedikleri için de huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyoruz. Seçimlere az bir zaman kaldı fakat bizler teşkilatımızla kapı kapı dolaşarak projelerimizi anlatıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin üzerine daha fazlasını koymak için çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak milletimizden aldığımız gücü milletimize hizmet olarak yansıtacağız." diye konuştu.

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