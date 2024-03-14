AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs ilçesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karaaslan, ilçede Atatürk Bulvarı'ndaki Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile partililerle görüştü.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Karaaslan, "Belediye başkan adaylarımız, tecrübeleriyle, belediyecilik anlayışlarıyla Cumhur İttifakı olarak birliğimizden aldığımız güçle sahada çok aktifler. Vatandaşların dertlerini dinleyen, bunu sadece seçim dönemlerine sıkıştırmayan bir anlayışın temsilcileridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yerel yönetimlerle başlayan tecrübesiyle şehirlerimizi o hedefe taşımak için mücadele içindeler. Amaç sadece seçimi kazanmak değil, hem gönülleri kazanmak hem de o şehrin kazanmasını sağlayacak projeleri, vizyonları, hedefleri hayata geçirmek." dedi.

19 Mayıs ilçesinin bu konuda çok şanslı olduğunu dile getiren Karaaslan, "Osman Başkan seçildiği ilk günden bu yana sürekli sizlerle bir arada ve sorunlarınızı dinleyip çözümler üretmeye çalışan bir başkan. Üç dönemdir 19 Mayıs ilçesinde yüksek oy oranıyla seçimi kazanıyoruz ve bu seçimde de kazanacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​